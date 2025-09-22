Президент Туркменистана отбыл в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В столичном международном аэропорту главу государства провожали официальные лица страны, сообщает TDH.

Как отмечается, Туркменистан активно реализует внешнюю политику, основанную на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и широкого международного сотрудничества. Страна развивает эффективные отношения в рамках авторитетных международных организаций, особое значение придавая развитию стратегического взаимодействия с ООН.

В текущем году – Международном году мира и доверия – совпадение 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана с 80-летием основания ООН имеет особое значение как для страны, так и для мирового сообщества. Статус нейтралитета Туркменистана, трижды признанный резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, является важной частью внешней политики государства и служит основой для развития конструктивных отношений с другими странами, комментирует агентство.

80-я сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. В рамках сессии по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения запланированы на 23-27 и 29 сентября.