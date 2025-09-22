Председатель КНР поздравил Президента Туркменистана с днем рождения

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщает TDH.

Главе Туркменистана 22 сентября исполнилось 44 года.

«По случаю вашего дня рождения имею честь выразить вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Недавно вы посетили Китай и приняли участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейных торжествах, посвящённых 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы во Второй мировой войне. Мы провели встречу, в ходе которой состоялся углублённый обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в различных сферах и был достигнут широкий консенсус, что определило направления для дальнейшего укрепления традиционной дружбы и углубления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Я уделяю большое внимание развитию китайско-туркменских отношений, готов прилагать совместные усилия, чтобы продвинуть строительство Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана на благо наших народов.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», – написал глава КНР.