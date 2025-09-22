Мировые лидеры поздравили Президента Туркменистана с днём рождения

Мировые лидеры направили Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравления по случаю его дня рождения.

Среди глав государств, отправивших поздравительные послания, – президенты России Владимир Путин, Китая Си Цзиньпин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Республики Корея Ли Чжэ Мён, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко и Армении Ваагн Хачатурян. Об этом сообщили в понедельник официальные СМИ Туркменистана.

В посланиях лидеры отметили личный вклад туркменского президента в развитие двустороннего сотрудничества, выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнёрских связей и пожелали здоровья и успехов.

Поздравления поступили также от представителей правительств. Свои послания направили председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и член правящей семьи Катара Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде.