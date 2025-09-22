Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщает TDH.

Президент Туркменистана 22 сентября празднует свое 44-летие.

«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углублённого стратегического партнёрства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», – говорится в сообщении.

Президент России пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности.