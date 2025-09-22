Азербайджан побил пятилетний рекорд по числу иностранных туристов

Азербайджан в минувшем году принял около двух миллионов иностранных гостей, установив рекорд за последние пять лет. Чаще всего страну посещают туристы из России, стран Азии и Объединённых Арабских Эмиратов, отмечают туроператоры, передает корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Многие путешественники начинают знакомство с уникальных достопримечательностей страны уже в самолете, а Международный аэропорт имени Гейдара Алиева впечатляет архитектурой и высоким сервисом. Так, туристы отмечают удобство передвижения и гостеприимство персонала. Далее туристы отправляются на прогулки по Баку, в том числе на катере «Жемчужина» вдоль Приморского бульвара, и посещают историко-архитектурный заповедник «Ичери-шехер».

Не менее популярна у туристов азербайджанская кухня. В поселке Джорат предлагают кутабы с тыквой, зеленью, сыром и даже верблюжьим мясом, а в столице можно попробовать шашлык, кебаб и разнообразные супы. По данным туроператоров, с начала текущего года страну посетили более 800 тысяч туристов, и к концу сентября эта цифра существенно вырастет. Азербайджан готовится к приему Игр стран СНГ, что, по мнению экспертов, дополнительно укрепит позиции страны как туристического направления.