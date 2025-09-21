Mitsubishi и Gap Inşaat построят карбамидный комплекс в Балканском велаяте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив Государственному концерну «Türkmenhimiýa» заключить контракт с компаниями «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» и «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi» на проектирование и строительство с благоустройством прилегающих территорий комплекса по выпуску карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята.

Как сообщили в пятницу официальные СМИ Туркменистана, мощность будущего завода составит 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида в год.

Согласно документу, работы начнутся в июле 2026 года, завершение и ввод в эксплуатацию запланированы на февраль 2030-го.

В 2018 году в Туркменистане был введён в эксплуатацию аналогичный завод — Garabogazkarbamid, рассчитанный на производство 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида и 660 тысяч тонн синтетического аммиака ежегодно. В качестве основного сырья используется природный газ.