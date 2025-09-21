Туркменистан построит новый завод по производству карбамида совместно с компаниями из Японии и Турции

Президент Туркменистана подписал постановление, разрешающее Государственному концерну «Türkmenhimiýa» заключить контракт с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и турецкой Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret A.Ş. на проектирование и строительство комплекса по выпуску 1,155 млн тонн карбамида в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, сообщает TDH.

Согласно документу, строительные работы начнутся в июле 2026 года, а ввод предприятия в эксплуатацию намечен на февраль 2030 года. Комплекс будет включать благоустройство прилегающих территорий и станет одним из крупнейших объектов химической промышленности страны, ориентированных на экспорт.