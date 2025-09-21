Туркменистан намерен развивать металлургическую отрасль, о чем свидетельствует подписанный Меморандум о взаимопонимании с австрийской компанией Primetals Technologies Austria GmbH.

Меморандум подписан между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и Primetals Technologies Austria GmbH на полях Инвестиционного форума в Авазе, сообщает ussatnews.com.

Компания Primetals Technologies Austria GmbH занимается проектированием, разработкой и поставкой оборудования для металлургической отрасли, а также предоставляет услуги по автоматизации и цифровизации процессов. Компания работает в таких секторах, как чёрная и цветная металлургия, а также в области переработки металлов.

Подписанный меморандум обеспечит доступ к передовым технологиям для развития металлургической отрасли Туркменистана, отмечает источник.