Товарооборот между Туркменистаном и Великобританией составил 99 млн фунтов стерлингов

Общий объем товарооборота между Туркменистаном и Великобританией за период с апреля 2024 по март 2025 года составил 99 млн фунтов стерлингов, сообщается информационном бюллетене по торговле и инвестициям, опубликованном Британским департаментом бизнеса и торговли в пятницу.

Согласно сообщению, данный показатель на 33,8 % или на 25 млн фунтов в текущих ценах больше, чем за четыре квартала, завершившиеся в первом квартале 2024 года.

За отчетный период объем экспорта из Великобритании в Туркменистан составил 73 миллиона фунтов стерлингов, что на 25,9 % или на 15 млн фунтов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Импорт из Туркменистана в Великобританию за соответствующий период увеличился на 62,5 процента, достигнув 26 миллионов фунтов стерлингов, что на 10 миллионов фунтов стерлингов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Среди основных товарных групп, которые Великобритания экспортирует в Туркменистан, выделяются общепромышленное оборудование, самолеты и научные инструменты. А в качестве основных товарных категорий, импортируемых в Великобританию из Туркменистана, можно отметить неорганические химикаты, механические генераторы, металлические руды и лом.