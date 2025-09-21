Президент Туркменистана наградил победителей конкурса Türkmeniň Altyn asyry

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о награждении победителей конкурса Türkmeniň Altyn asyry среди деятелей литературы, искусства и культуры, молодых певцов и одарённых детей в честь 34-й годовщины независимости страны. Об этом сообщили в пятницу официальные СМИ Туркменистана.

Лауреатам присуждены золотые цепочки Президента страны и денежные премии. За лучшие литературные произведения, теле- и радиопередачи, высокое исполнительское мастерство, художественные и декоративно-прикладные работы, музыкальные произведения и организацию культурно-массовых мероприятий премии составили по 3 тысячи 500 манатов.

Коллективы и творческие центры, включая Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, фольклорно-этнографический коллектив Dokmaçylar, фольклорно-танцевальный коллектив Miras, Государственный симфонический оркестр Туркменистана и творческий центр Jahan, получили премии по 10 тысяч 500 манатов.

Коллективы ковроделов награждены премиями: Ашхабадское предприятие художественного ковроделия — 9 тысяч 100 манатов за пейзажный ковёр Akhan, Кизыларватское предприятие художественного ковроделия — 6 тысяч 300 манатов за ковёр Sekizburçluk.

Центральному банку Туркменистана предписано выплатить указанные премии в общей сумме 249 тысяч 900 манатов за счёт Благотворительного фонда Президента Туркменистана.

Глава государства поблагодарил творческих работников за вклад в развитие туркменской культуры, искусства и литературы в эру возрождения новой эпохи государства.