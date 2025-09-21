Поэт Рахман Довлетов удостоен премии Türkmeniň Altyn asyry

Поэт Рахман Довлетов стал лауреатом объявленного Президентом Туркменистана конкурса на соискание премии Türkmeniň Altyn asyry за лучшие стихи и поэмы. Об этом сообщили в пятницу официальные СМИ Туркменистана.

Согласно Постановлению Президента Сердара Бердымухамедова, ему была вручена золотая цепочка Президента и денежная премия в размере 3 тысячи 500 манатов.

Тематика творчества Рахмана Довлетова богата и многогранна: доступный и художественный язык произведений привлекает читателей, а актуальная тематика делает стихи близкими каждому.

Через всё его творчество проходит любовь к родине, преданность народу и уважение к руководству государства – Национальному Лидеру туркменского народа, Председателюя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Почти все стихотворения поэта призывают людей быть добрыми, уважать друг друга и любить каждый уголок родной земли всей душой и сердцем.

В минувшем году вышла новая книга Рахмана Довлетова, изданная Государственной издательской службой Туркменистана. Она состоит из четырёх частей и пронизана духом патриотизма и национальных ценностей, что повышает воспитательную значимость произведений автора. Поиск собственного пути в творчестве и стремление к совершенству делают Рахмана Довлетова одним из ярких современных поэтов Туркменистана.