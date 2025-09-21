В Туркменистане продолжается масштабное строительство объектов образования, медицины и инфраструктуры

В столице страны и регионах Туркменистана продолжается интенсивное строительство новых зданий и комплексов в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры. В Ашхабаде возводятся новые корпуса Туркменского государственного архитектурно-строительного института, в Туркменабате — здания Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназар Сейди. Одновременно продолжается строительство международных онкологических и педиатрических центров, стоматологических клиник, а также дополнительного 400-местного корпуса на базе санатория «Арчман».

Президент Сердар Бердымухамедов сообщил на заседании Халк Маслахаты, что в ближайшее время планируется закладка новых объектов, включая многопрофильной клиники Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, новые корпуса Ашхабадской медицинской школы имени Индира Ганди, а также многопрофильные больницы в столице и в городе Теджен (Ахалский велаят). Кроме того, будут построены международные онкологические центры в Мары, Балкане и Лебапе, а в Дашогузе — центр охраны здоровья матери и ребенка.

Также продолжает реализовываться строительство стратегически важных автомобильных дорог, включая мост через солёное озеро Карабогазкёль. В ближайшее время планируется открытие участка высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат, в частности сегмента Мары — Туркменабат.