В Туркменистане принят конституционный закон о политике мира и доверия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Конституционный закон «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана». Документ определяет принципы и цели реализации миротворческой политики страны в международных отношениях. Текст закона опубликован в государственных СМИ Туркменистана.

Закон устанавливает 14 основных принципов политики мира и доверия, включая нейтралитет, равноправие, уважение прав и свобод человека, невмешательство во внутренние дела других стран и неприменение силы.

«Основными принципами политики мира и доверия являются: нейтральность; равноправие; уважение прав и свобод человека; взаимоуважение друг к другу; сотрудничество на основе взаимного доверия, открытости и уважения», – говорится в документе.

Особое место в законе отведено философии «Диалог — гарантия мира». Как отмечается в тексте, целью этой концепции является «превращение философского принципа «Диалог – гарантия мира» в главный принцип международных отношений в области мира и доверия».

Документ предусматривает 15 основных целей политики мира и доверия, среди которых использование возможностей постоянного нейтралитета Туркменистана, развитие отношений на основе доверия и открытости, укрепление безопасности на региональном и мировом уровнях.

«Туркменистан, признавая человека высшей ценностью общества и государства, рассматривает гуманизм в международных отношениях как одно из приоритетных направлений политики мира и доверия», – подчеркивается в законе.

Правовую основу политики мира и доверия составляют Конституция Туркменистана, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана от 1995, 2015 и 2025 годов, а также другие международные правовые акты.