В Туркменистане образованы новые этрапы в четырех велаятах

Президент Туркменистана подписал Постановление о создании хякимликов в новых административных единицах страны. Как сообщает TDH, в частности, утверждено образование хякимлика этрапа Алтын асыр в Ахалском велаяте, хякимликов Гарашсызлыкского и Губадагского этрапов в Дашогузском велаяте, Фарабского, Довлетлинского и Гарабекевулского этрапов в Лебапском велаяте, а также хякимлика Огузханского этрапа в Марыйском велаяте.

Хякимликам указанных велаятов поручено совместно с Министерством финансов и экономики, Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством адалат разработать проекты структур и штатных расписаний для представления в Кабинет Министров.

Меры направлены на реализацию «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения» в новой редакции.