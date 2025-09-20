Gök Saraý наладила производство хлопковых трёхкручёных нитей

Компания Gök Saraý, расположенная в Анау Ак Бугдайского этрапа Ахалского велаята, начала производство хлопковых трёхкручёных нитей. Об этом сообщил представитель компании интернет-изданию «Бизнес Туркменистан» в рамках Выставки экономических достижений Туркменистана, посвящённой 34-й годовщине Независимости страны, в четверг в Ашхабаде.

Нитка изготавливается по многоэтапной технологии: хлопок очищают, сортируют и смешивают, затем волокна выравнивают, вытягивают и скручивают в тонкие нити. Три одиночные нити соединяются и скручиваются в противоположном направлении, что обеспечивает прочность и стабильность готовой продукции.

Хлопковые трёхкручёные нити компании Gök Saraý на Выставке экономических достижений Туркменистана, 18 сентября, 2025 г., Ашхабад, Туркменистан (Фото: БТ)

Gök Saraý также выполняет заказы на пряжу по индивидуальным требованиям и специализируется на двух типах продукции: пряжа кольцевого прядения и крученая пряжа. Для обеспечения высокого качества изделия предприятие самостоятельно выращивает хлопок, который затем используется в производстве.

Мощность завода достигает 5 тысяч тонн сырья в год. Готовую продукцию экспортируют в Турцию, Россию, страны Европы и Узбекистан.