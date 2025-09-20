Arkadag Medisina Klasteri Menejment планирует выпускать витаминный комплекс для детей

Предприятие Arkadag Medisina Klasteri Menejment нацелено на выпуск витаминного комплекса, необходимого для здорового развития детей. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой в город Аркадаг в субботу.

Как сообщают официальные СМИ Туркменистана, новый продукт станет важным достижением в рамках масштабных реформ по импортозамещению и расширению отечественного производства детского питания.

В рамках производственного комплекса Arkadag Medisina Klasteri Menejment выпускаются востребованные медицинские изделия — ватные палочки, одноразовые маски, шапочки, одеяла, бахилы, а также разнообразное детское питание.

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова также ознакомилась с ходом возведения комплекса Arkadag Medisina Klasteri.

Медицинский кластер станет инновационной площадкой для разработки лекарственных средств, медицинских технологий и оборудования, а также предоставления современного образования. Производственные мощности будут ориентированы как на внутренний рынок, так и на экспорт, с акцентом на использование местного сырья и экологичность продукции, отметил председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг Дерьягелди Оразов.

Arkadag Medisina Klasteri – это инновационная технология, направленная на проведение научной работы в области разработки фармацевтических препаратов, медицинских технологий и средств, а также на обеспечение современного образования в этой области с использованием лучшего мирового опыта в сфере защиты здоровья граждан.