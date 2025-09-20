ЮНФПА провело тренинг в Ашхабаде по химиотерапии при лечении онкозаболеваний у женщин

Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане с 16 по 18 сентября провело тренинг с целью повышения национального потенциала в проведении химиотерапии при лечении онкозаболеваний у женщин.

В тренинге приняли участие врачи-химиотерапевты и онкогинекологи из Ашхабада и всех велаятов.

Участники освоили современные подходы к лечению рака шейки матки и молочной железы, а также других видов рака, сообщается в пресс-релизе ЮНФПА.

Тренинг проводил международный консультант ЮНФПА доктор Брюс Оливер Хоф — американский онколог с более чем десятилетним опытом практической работы. Он обладает обширными знаниями и применяет мультидисциплинарный подход, используя самые современные технологии и принципы доказательной медицины.

Подобные тренинги являются частью многолетнего сотрудничества ЮНФПА с Правительством Туркменистана, направленного на укрепление национальной системы здравоохранения и повышение квалификации медицинских работников в области репродуктивного здоровья.