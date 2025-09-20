Туркменские ученые разработали биоматериал из водорослей Каспийского моря

Учёные лаборатории биотехнологии Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана разработали новую технологию получения биоматериала из водорослей, произрастающих в Каспийском море. Результатом работы стала альгинатная композиция, сочетающая бурые и сине-зелёные водоросли. Об этом сообщили в понедельник официальные СМИ Туркменистана.

Альгинаты, получаемые из бурых водорослей, активно применяются в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности благодаря своим природным свойствам и биосовместимости. Новая разработка предусматривает включение в состав биоматериала компонентов сине-зелёных водорослей, обогащающих его дополнительными активными веществами.

По словам заведующей лабораторией Алтын Рахмановой, созданная композиция отличается улучшенными характеристиками: альгинат обеспечивает биоразлагаемую основу, а сине-зелёные водоросли придают материалу антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а также способность выделять кислород. Эти качества позволяют использовать биоматериал в биомедицине, в частности, для заживления ран и в тканевой инженерии.

Разработка также обладает потенциалом применения в пищевой и косметической отраслях. Исследование реализовано в рамках Государственной программы комплексного развития биотехнологий Туркменистана на 2024–2028 годы, которая предусматривает создание инновационных продуктов на основе природных ресурсов страны.

Альгинаты — это натуральные вещества, которые получают из бурых морских водорослей. Они хорошо впитывают воду и превращаются в гель, поэтому их используют в медицине для заживления ран, в косметике для увлажнения кожи и в пищевой промышленности как загустители.