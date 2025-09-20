Туркменистан участвовал в заседании Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ

Руководители аграрных ведомств, эксперты подведомственных учреждений Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие 37-м заседании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, которое состоялось 18 сентября в Душанбе. Об этом сообщается на сайте СНГ.

Также в мероприятии участвовали представители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Участники заседания подвели итоги председательства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в совете, обсудили проблемы, касающиеся развития сотрудничества в сельском хозяйстве и обеспечения продовольственной безопасности, разработку нормативно-правовых основ, которые определят основные направления дальнейшей отраслевой кооперации и создадут необходимую базу для наращивания связей на долгосрочную перспективу.

Был проведен обмен мнениями относительно актуальных вопросов взаимодействия.

Члены совета с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между министерствами и ведомствами на площадке постоянно действующей Рабочей группы в сфере сельского хозяйства при совете.

Очередное, 38-е заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ запланировано провести во втором полугодии 2026 года в Республике Узбекистан, отмечает источник.