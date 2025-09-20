Туркменистан и МАГАТЭ обсудили вопросы сотрудничества, включая развитие ядерной медицины

На полях 69-й регулярной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла встреча заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азата Овезова с заместителем Генерального директора МАГАТЭ г-ном Лиу Хуа.

Как сообщает МИД Туркменистана, обсуждались ключевые направления взаимодействия в рамках Программы технического сотрудничества МАГАТЭ, включая развитие ядерной медицины, национальной инфраструктуры в области мирного использования атомной энергии, управление радиоактивными отходами, а также участие Туркменистана в текущих и перспективных технических проектах Агентства.

Особое внимание было уделено результатам успешно состоявшегося и организованного со стороны МАГАТЭ и ВОЗ на прошлой неделе визита миссии imPACT, которая проводит оценку национальных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями. Миссией были проанализированы достигнутые в стране результаты в этой сфере, даны высокие оценки и определены приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества, отмечает источник.