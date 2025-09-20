В Туркменистане построят новые автомагистрали Туркменабат–Газоджак–Дашогуз, Мары–Серхетабат

В ближайшие годы в Туркменистане запланировано строительство новых автомагистралей Туркменабат–Газоджак–Дашогуз, Мары–Серхетабат и Гумдаг–Этрек–граница Ирана, сообщил заместитель председателя Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Довран Атаев на Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2025) в пятницу в национальной туристической зоне «Аваза», передает ORIENT.

Продолжается строительство автомобильного моста через залив озера Гарабогаз, который станет частью нового маршрута Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, а работы на участке от Гарабогаза до казахстанской границы ведутся ускоренными темпами с 2024 года, добавил Атаев.

Заместитель председателя отметил, что все проекты направлены на интеграцию транспортной инфраструктуры Туркменистана в мировую систему. Новые магистрали обеспечат надёжный маршрут для грузоперевозок из России, Казахстана, Ирана и Индии с выходом в страны Северной и Западной Европы.

Строительство ведётся с использованием современной техники ведущих мировых производителей — XCMG (Китай), John Deere (Германия) и Ammann (Швейцария).

Созданное в 2022 году Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог на сегодняшний день курирует более 13 тысяч километров дорог по всей стране.