В Ашхабаде временно ограничат движение на нескольких улицах

В преддверии 30-летия нейтралитета Туркменистана и подготовки столицы к праздничным мероприятиям в Ашхабаде временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов, сообщает хякимлик города.

Улицы и участки с ограничением движения:

Проспект Битарап Туркменистан — от Монумента Независимости до проспекта Атамурата Ниязова (до 30 октября)

Район памятника «Он ат» и улица Чары Нурымова — от улицы Алишера Навои до проспекта Сапармурата Туркменбаши (20–30 сентября)

Улица Галыкныш — от проспекта Сапармурата Туркменбаши до улицы Сона Мырадовой (20 сентября – 2 октября)

Улица Гороглы — от проспекта Атамурата Ниязова до улицы Алты Гарлиева (27 сентября – 12 октября)

Проспект Чандыбиль — от проспекта Битарап Туркменистан до улицы Нурмухаммета Андалыпа (1 октября – 1 ноября)

Улица Аннаева — от проспекта Гурбансолтан-эдже до улицы Азади (10–25 октября)

Улица Гурбанназар Эзизова — от проспекта Гарашсызлык до улицы Ататюрка (15 октября – 1 ноября)

Улица Сона Мырадовой — от проспекта Махтумкули до проспекта Атамурата Ниязова (23 октября – 1 ноября)

Проспект Сапармурата Туркменбаши — от проспекта Гурбансолтан-эдже до проспекта Махтумкули (31 октября – 5 ноября)

Улица Сахи Джепбара — от проспекта Гарашсызлык до улицы Ататюрка (1–15 ноября)

Проспект Махтумкули и участок улицы Нурмухаммета Андалыпа — проспект Махтумкули (от улицы Нурмухаммета Андалыпа до улицы Мекдеплер) и улица Нурмухаммета Андалыпа (от проспекта Махтумкули до кольца с улицей Кемине, где расположен комплекс «Эрканалык») (4–10 ноября)

Улица Алишера Навои — от проспекта Гарашсызлык до проспекта Гурбансолтан-эдже (15–30 ноября)

Ранее Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный тендер на капитальный ремонт улицы Анкара в Ашхабаде.