Что покажут в театрах Ашхабада в эти выходные
В предстоящие выходные с 20 по 21 сентября ашхабадцы и гости столицы смогут посетить интересные театральные постановки.
Предлагаем ознакомиться с репертуаром театров на эти выходные:
Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:
20.09.2025: «Hoşlaşasym gelenok» 19:00;
21.09.2025: «Yşgyň gämisi» 19:00.
Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:
20.09.2025: «Pursat» 19:00;
21.09.2025: «Talyp söýgüsi» 19:00.
Национальный драматический театр имени Алп Арслана:
21.09.2025: «Söweşe garşy söweş» 19:00.
Государственный русский драматический театр имени Пушкина:
20.09.2025: «Когда сияет душа молодая» 19:00.
Студенческий театр имени Молланепеса:
20.09.2025: «Amanat giýew» 19:00;
21.09.2025: «Söýgi» 19:00.
Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова города Аркадаг:
20.09.2025: «Pederleriň ýoly» 19:00;
21.09.2025: «Gumly gelin» 19:00.
Туркменский государственный кукольный театр:
20.09.2025: «Maşa we aýy» 17:00;
20.09.2025: «Juwan kalbym joşanda» 19:00;
21.09.2025: «Bir towşanjyk bar eken» 17:00;
21.09.2025: «Mährem ene» 19:00.
