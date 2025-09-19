Что покажут в театрах Ашхабада в эти выходные

В предстоящие выходные с 20 по 21 сентября ашхабадцы и гости столицы смогут посетить интересные театральные постановки.

Предлагаем ознакомиться с репертуаром театров на эти выходные:

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

20.09.2025: «Hoşlaşasym gelenok» 19:00;

21.09.2025: «Yşgyň gämisi» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

20.09.2025: «Pursat» 19:00;

21.09.2025: «Talyp söýgüsi» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

21.09.2025: «Söweşe garşy söweş» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

20.09.2025: «Когда сияет душа молодая» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

20.09.2025: «Amanat giýew» 19:00;

21.09.2025: «Söýgi» 19:00.

Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова города Аркадаг:

20.09.2025: «Pederleriň ýoly» 19:00;

21.09.2025: «Gumly gelin» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

20.09.2025: «Maşa we aýy» 17:00;

20.09.2025: «Juwan kalbym joşanda» 19:00;

21.09.2025: «Bir towşanjyk bar eken» 17:00;

21.09.2025: «Mährem ene» 19:00.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»