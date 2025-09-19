Туркмено-узбекский фильм «Махтумкули Фраги» получил главный приз кинофестиваля в Болгарии

Художественный фильм «Махтумкули Фраги», снятый совместно кинодеятелями Туркменистана и Узбекистана, удостоился главного приза на XIII Международном кинофестивале в Болгарии. Об этом сообщает ussatnews.com.

Это очередной успех фильма за последний год. Ранее кинолента получала награды в Лондоне и Казани. Кроме того «Махтумкули Фраги» стал лучшим художественным фильмом IV Международного кинофестиваля Gorkut ata.

События фильма происходят в XVIII веке, на глазах у зрителей разворачивается история жизни туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, его путь через медресе Кукельдаш в Бухаре и Шергозихан в Хиве.

Режиссёр фильма Музаффар Эркинов (Узбекистан), главную роль исполнил туркменский актёр Ахмет Аманмурадов, роль отца поэта Довлетмаммета Азади блестяще воплотил народный артист Туркменистана Чары Бердыев.

Успех фильма в Болгарии подтверждает не только высокое мастерство создателей, но и растущий интерес к культурному наследию Туркменистана и Узбекистана на международной арене, отмечает источник.