Туркменистан привлекает инвесторов политической стабильностью и энергетическим потенциалом

Туркменистан зарекомендовал себя как надежный партнер на международной арене благодаря политике постоянного нейтралитета, что создает гарантии для долгосрочного сотрудничества с иностранными инвесторами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, выступая на Инвестиционном форуме TIF 2025 в Национальной туристической зоне «Аваза».

«Сегодня мы являемся свидетелями глубоких изменений в мировой экономике, где фактор устойчивости и предсказуемости приобретает первостепенное значение», – отметил дипломат. По его словам, созидательная политика постоянного нейтралитета, открытости и добрососедства позволила Туркменистану стать надежным партнером на международной арене.

Гурбанов подчеркнул, что политическая стабильность воспринимается иностранными партнерами как гарантия долгосрочного сотрудничества и служит важнейшей основой для реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Замминистра напомнил, что Туркменистан входит в число мировых лидеров по запасам природного газа и последовательно продвигает проекты, имеющие значение не только для национальной экономики, но и для обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Особое место в этих планах занимает строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), которое откроет новые возможности для укрепления энергетической безопасности в Азии, сообщил Гурбанов.

Дипломат отметил большое внимание, которое уделяется развитию транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров. Это превращает Туркменистан в ключевое звено связей «Восток – Запад» и «Север – Юг».

Среди перспективных направлений Гурбанов выделил аграрный сектор и продовольственную безопасность. Страна активно внедряет новые технологии в сельском хозяйстве, поддерживает программы орошения и модернизации земельных ресурсов.

Все большее значение приобретают предприятия химической и текстильной промышленности, цифровизация и внедрение инновационных технологий в различных отраслях народного хозяйства, добавил замминистра.

«Цифровая трансформация стала приоритетом государственной политики: внедряются системы электронного управления, создаются платформы для упрощения взаимодействия с бизнесом», – сказал Гурбанов. По его мнению, это открывает новые возможности для инвесторов.

Инвестиционный форум TIF 2025 проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря.