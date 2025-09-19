Посольство ОАЭ организует кроссфит соревнования в Ашхабаде в честь 30-летия дипотношений

Посольство ОАЭ в Туркменистане организует эмирато-туркменские соревнования по кроссфиту Fitness Games, которые пройдёт 4 октября в Ашхабаде. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Туркменистаном.

Соревнования пройдут на крытой легкоатлетической арене Олимпийского городка в Ашхабаде. К участию приглашаются женские и мужские команды, состоящие из граждан Туркменистана и аккредитованных в стране дипломатов. Регистрация открыта до 24 сентября 2025 года и проводится в спортивных залах «Лотус» и «Героглы».

Победители Fitness Games получат ценные призы и подарки от Посольства ОАЭ. Для зрителей вход на мероприятие будет бесплатным, а также предусмотрен розыгрыш лотереи с ценными призами.