Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азатом Овезовым принимала участие в работе 69-й регулярной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Работа сессии проходила в Вене с 15 по 19 сентября.

Туркменская сторона в своем выступлении отметила ключевые направления сотрудничества с МАГАТЭ и обозначила предстоящие проекты в области продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и здравоохранения, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках конференции 16 сентября туркменская делегация участвовала в работе Научного форума, посвящённого использованию ядерных и изотопных технологий для решения глобальных задач в сфере управления водными ресурсами.