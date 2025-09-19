В Туркменистане началось очередное заседание Халк Маслахаты

Сегодня под председательством Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова открылось очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

Заседание проходит в столичном Дворце Maslahat köşgi .

На повестке дня стоят важные вопросы, направленные на обеспечение счастливой, благополучной жизни народа и дальнейшее социально-экономическое развитие Туркменистана», сообщает ТДХ.

В заседании высшего представительного органа страны принимают участие заместители председателя Кабинета Министров, депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, политических партий и общественных организаций, средств массовой информации, хякимы велаятов, этрапов и городов, члены велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, почётные старейшины и представители общественности страны.