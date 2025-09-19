В Министерстве образования Туркменистана прошла встреча с британской делегацией AQA
18 сентября в Министерстве образования Туркменистана состоялась официальная встреча с делегацией британской организации AQA Global Assessment Services, в состав которой вошли директор по развитию международного бизнеса Шон Кроули, директор по системам оценки г-жа Анна Грин и региональный советник Вали Гусейн. Об этом сообщается на сайте министерства.
В беседе заместитель министра образования Азат Атаев отметил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с AQA и важность внедрения передовых методов оценки результатов обучения для повышения качества образования.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества выделено совершенствование системы итоговой аттестации студентов и приведение образовательных результатов в соответствие с требованиями рынка труда.
AQA Global успешно реализовала десятки проектов в разных странах мира, в том числе в государствах Центральной Азии. Поддержка организации включает следующие направления:
- внедрение национальных систем итоговой аттестации;
- поддержка реформ по стандартизации профессиональных стандартов;
- цифровизация системы экзаменов;
- методическая поддержка правительств в вопросах образовательной политики.
Также стороны обсуждали методические подходы к анализу и планированию системы образования в соответствии с международными стандартами, отмечает источник.