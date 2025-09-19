В Министерстве образования Туркменистана прошла встреча с британской делегацией AQA

18 сентября в Министерстве образования Туркменистана состоялась официальная встреча с делегацией британской организации AQA Global Assessment Services, в состав которой вошли директор по развитию международного бизнеса Шон Кроули, директор по системам оценки г-жа Анна Грин и региональный советник Вали Гусейн. Об этом сообщается на сайте министерства.

В беседе заместитель министра образования Азат Атаев отметил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с AQA и важность внедрения передовых методов оценки результатов обучения для повышения качества образования.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества выделено совершенствование системы итоговой аттестации студентов и приведение образовательных результатов в соответствие с требованиями рынка труда.

AQA Global успешно реализовала десятки проектов в разных странах мира, в том числе в государствах Центральной Азии. Поддержка организации включает следующие направления:

внедрение национальных систем итоговой аттестации;

поддержка реформ по стандартизации профессиональных стандартов;

цифровизация системы экзаменов;

методическая поддержка правительств в вопросах образовательной политики.

Также стороны обсуждали методические подходы к анализу и планированию системы образования в соответствии с международными стандартами, отмечает источник.