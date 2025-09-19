В Ашхабаде вводятся временные ограничения движения транспорта

Администрация Ашхабада объявила о введении частичных ограничений движения транспорта на ряде улиц и проспектов столицы. Меры связаны с проведением благоустроительных работ в рамках подготовки к празднованию 30-летия Нейтралитета Туркменистана.

Согласно информации хякимлика города, ограничения будут действовать поэтапно с сентября по ноябрь 2025 года на различных участках дорожной сети. Наиболее продолжительные ограничения коснутся проспекта Нейтрального Туркменистана — до 30 октября.

Временные ограничения затронут центральные магистрали города, включая проспекты Сапармырата Туркменбаши, Махтумкули, Независимости, а также улицы Алишера Навои, Гёроглы и другие. Работы будут проводиться участками протяженностью от нескольких кварталов до целых проспектов.

Власти рекомендуют жителям и гостям столицы учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов и использовать альтернативные пути передвижения по городу.​​​​​​​​​​​​​​​​