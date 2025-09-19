В Азербайджане функционируют 78 компаний с туркменским капиталом

На сегодняшний день в Азербайджане в промышленности, транспорте, строительстве, торговле и сфере услуг успешно функционируют 78 компаний с туркменским капиталом. Об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Нуреддин Алекперов, выступая на Инвестиционном форуме TIF 2025 в Национальной туристической зоне «Аваза».

По словам замминистра, в последние годы наблюдается положительная динамика взаимной торговли сельскохозяйственной и перерабатывающей продукцией между двумя странами.

«Но следует признать, что наши успехи в этой сфере пока достаточно скромны, и мы должны принять меры для более полного использования имеющегося здесь большого потенциала», – подчеркнул Алекперов.

Заместитель министра также отметил, что недавнее решение о создании торгового представительства Азербайджана в Узбекистане, деятельность которого будет распространяться и на другие страны Центральной Азии, открывает новые возможности для регионального взаимодействия.

«Мы ожидаем, что этот дополнительный механизм позволит активизировать экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан, укрепит инвестиционное сотрудничество, наладит прямые контакты между деловыми кругами и позволит реализовать совместные проекты в Центральной Азии», – заключил он.

Инвестиционный форум TIF 2025 проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря.