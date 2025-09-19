Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер

На Бакинском судостроительном заводе начато строительство нефтеналивного танкера грузоподъемностью 8 тысяч тонн, который будет передан Туркменистану в качестве подарка. Об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Нуреддин Алекперов, выступая на Инвестиционном форуме TIF 2025 в Национальной туристической зоне «Аваза».

Замминистра отметил многообещающие перспективы сотрудничества в области судостроения между двумя странами. «У Азербайджана самый большой торговый флот на Каспии. Бакинский судостроительный завод может производить все виды судов», – подчеркнул Алекперов.

По его словам, строительство танкера осуществляется в рамках сотрудничества в судостроительной сфере между Азербайджаном и Туркменистаном.

Инвестиционный форум TIF 2025 проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря.