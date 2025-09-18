Туркменистан и Турция обсудили взаимодействие в рамках ЮНЕСКО

Сегодня прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Туркменистане Ахмедом Демироком.

Стороны обсудили приоритетные направления туркмено-турецкой повестки дня и другие актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Отдельно был рассмотрен вопрос взаимодействия двух стран на площадках международных структур. Стороны отметили важность совместной работы в рамках ЮНЕСКО в целях поддержания и популяризации нематериального культурного наследия, сообщает МИД Туркменистана.