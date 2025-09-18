Туркменистан был представлен на Втором национальном форуме ОЭС и Ирана

Посольство Туркменистана в Исламской Республике Иран приняло участие во Втором национальном форуме Организации Экономического Сотрудничества и Ирана, который прошел вчера в Центре политических и международных исследований МИД ИРИ.

Цель форума заключалась в анализе экономического, технологического и коммуникационного сотрудничества между странами-членами ОЭС, а также в разработке экспертных предложений по подготовке новой стратегии развития организации, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках форума прошли три специализированных заседания: «Региональная коммуникация и связь», «ОЭС и новые технологии» и «ECO Vision 2035».

На протяжении многих лет между Туркменистаном и Организацией Экономического Сотрудничества поддерживается взаимовыгодное, конструктивное и многостороннее сотрудничество.

Туркменская сторона, будучи активным членом этой организации, последовательно участвует в работе, направленной на развитие экономического сотрудничества между странами-участницами, отмечает источник.