С октября 2025 года за участие в лотерее грин-карт будут брать $1

Государственный департамент США с середины октября 2025 года начнет взимать плату в размере одного доллара за регистрацию в лотерее на получение грин-карты. Ранее подача заявки была бесплатной, сообщает timelottery.ru.

Новый сбор направлен на покрытие административных расходов, связанных с проведением розыгрыша. Средства будут использованы для обновления компьютерных систем, хранения данных участников и проведения проверок безопасности.

По расчетам американских ведомств, введение регистрационного взноса позволит пополнить федеральный бюджет на 25 миллионов долларов ежегодно. При этом комиссия не подлежит возврату в случае неудачного исхода лотереи.

До введения нововведения участники лотереи платили только в случае выигрыша — 330 долларов за оформление документов. Теперь все желающие принять участие в розыгрыше должны будут внести один доллар при подаче заявки.

Иммиграционное агентство Boundless предупреждает о возможных трудностях для заявителей с ограниченным доступом к цифровым платежным системам.