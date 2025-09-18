Международные эксперты оценили систему онкологической помощи в Туркменистане

Международные эксперты с 8 по 13 сентября 2025 года в Ашхабаде и Дашогузском велаяте провели обзорную миссию imPACT, объединяющую специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного агентства по изучению рака (МАИР). Цель миссии — оценка системы онкологической помощи в Туркменистане и выработка практических рекомендаций для её укрепления.

В рамках визита эксперты оценили профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, диагностику, хирургическое лечение, химио- и лучевую терапию, ядерную медицину, паллиативную помощь, доступ к лекарствам, цепочки поставок и подготовку кадров.

Представители международных организаций посетили больницы, исследовательские центры, университеты и учреждения первичной медико-санитарной помощи, включая Научно-клинический центр онкологии, Дашогузский онкологический центр и Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка.

Обзорная миссия imPACT, 8-13 сентября, 2025 г., Туркменистан (Фото: ВОЗ в Туркменистане)

В ходе миссии прошли консультации с представителями ООН, гражданского общества и общественных организаций по вопросам развития здравоохранения, финансирования и профилактики, а также по совершенствованию политики и услуг на уровне местных сообществ.

На итоговом совещании эксперты представили стратегические рекомендации, которые станут основой для дальнейшего развития онкологической помощи в Туркменистане.

С 10 по 12 сентября в Центральной лаборатории Управления центров инфекционных заболеваний прошёл трёхдневный методический семинар по диагностике туберкулёза.