К празднику независимости Туркменистана в городе Аркадаге открыли новые жилые дома

Вчера в городе Аркадаге по случаю приближающегося празднования 34-й годовщины независимости Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир в новых жилых домах.

Это стало замечательным праздничным подарком для многих семей, сообщает ТДХ.

Выступавшие на торжественной церемонии особо отмечали, что такие радостные моменты стали возможны благодаря усилиям руководства Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Как подчёркивалось, это является результатом государственной политики, одним из приоритетных направлений которой является забота о повышении благосостояния населения.