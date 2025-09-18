В Китае насчитывается более 200 млн велосипедов и 380 млн электровелосипедов

Общее количество велосипедов в Китае превысило 200 миллионов единиц, а электровелосипедов — 380 миллионов единиц. Об этом сообщила в среду Китайская велосипедная ассоциация, сообщает Синьхуа.

Согласно данным отраслевой организации, на долю велосипедов и электровелосипедов приходится примерно 30% от общего количества ежедневных поездок жителей китайских городов и поселков городского типа.

Растущая популярность двухколесного транспорта обусловлена несколькими факторами. Велосипеды и электровелосипеды отличаются гибкостью и эффективностью как средства передвижения. Кроме того, все больше китайцев выбирают их в качестве экологически чистой альтернативы автомобилям на фоне повышения экологической осведомленности населения.

По расчетам Китайской велосипедной ассоциации, использование двухколесного транспорта позволяет ежедневно сокращать выбросы углерода в стране примерно на 10 тысяч тонн. Это эквивалентно экономии 6,6 миллиона литров бензина при среднем расходе 8 литров на 100 километров.