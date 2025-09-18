В Ашхабаде отметили Всемирный день охраны озонового слоя

Серия экологических мероприятий для школьников и студентов, приуроченная к Всемирному дню охраны озонового слоя, прошла в Ашхабаде. Инициативу провели Программа развития ООН (ПРООН) и Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) с целью повысить осведомлённость молодого поколения о важности защиты озонового слоя, глобальных климатических вызовах и практических шагах, которые может предпринять каждый.

Так, 11 сентября в школе №55 прошло образовательное занятие на тему «Сохранение озонового слоя и климата». Учащиеся узнали о важной роли озонового слоя в поддержании жизни на Земле, о глобальных вызовах, связанных с его разрушением и изменением климата, а также о значении индивидуальных и коллективных действий по защите окружающей среды. Программа завершилась интерактивной викториной и сессией вопросов и ответов, а также символической акцией по посадке деревьев на территории школы, что подчеркнуло важность перевода знаний в практические меры по охране природы.

15 сентября в школе №15 было проведено интерактивное занятие на тему «Защита озонового слоя и изменение климата». Ученики активно участвовали в викторине, обменивались идеями и делились собственным опытом в области охраны окружающей среды. Для закрепления полученных знаний занятие завершилось символической посадкой деревьев на территории школы, что подчеркнуло ощутимый вклад индивидуальных действий в решение глобальных экологических проблем.

Завершением образовательной акции стало мероприятие, организованное во Всемирный день охраны озонового слоя 16 сентября. Оно состоялось в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева. Студенты и преподаватели приняли участие в лекциях и дискуссиях, посвященных ключевым вопросам защиты озонового слоя. Особое внимание уделялось вкладу Туркменистана в реализацию международных природоохранных соглашений, включая Монреальский протокол и Тегеранскую конвенцию по защите морской среды Каспия.

Проведенная кампания стала важной частью совместных усилий ПРООН и ЮНИДО по повышению экологической осведомлённости и вовлечению молодого поколения Туркменистана в действия по борьбе с изменением климата.