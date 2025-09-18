В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана с компанией Daewoo E&C

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Исполнительный вице-президент компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Чо Сынг-Иль в ходе сегодняшней встречи обсудили успешную деятельность корейских компаний в нефтегазовой и химической промышленности Туркменистана.

Было подчеркнуто, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению долгосрочных отношений с Республикой Корея и расширению взаимовыгодного взаимодействия в приоритетных отраслях экономики.

Как сообщает МИД Туркменистана, в частности, было отмечено заключение контракта с «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабате.

Особое внимание уделено реализации проекта по строительству современного медицинского кластера в городе Аркадаг при участии корейских компаний.

В завершение встречи собеседники подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов, отмечает источник.