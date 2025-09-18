В Ахалском велаяте прошел фестиваль «Искусство и поэзия» для людей с нарушениями зрения и слуха

С 9 по 14 сентября 2025 года в Ахалском велаяте при поддержке местного хякимлика состоялся традиционный фестиваль «Искусство и поэзия» для членов Общества слепых и глухих Туркменистана.

В культурном мероприятии приняли участие около 110 человек из столицы и регионов страны. Участники фестиваля — люди с нарушениями зрения и слуха — в течение шести дней представили подготовленные концертные программы.

Общество слепых и глухих Туркменистана организует подобные фестивали ежегодно с 2000-х годов. Творческие коллективы общества действуют во всех велаятах страны и пользуются большим уважением. В 2024 году участники выступали с концертными программами в учреждениях и образовательных центрах национальной туристической зоны «Аваза» в Балканском велаяте в рамках недельных мероприятий.

В своих выступлениях участники фестиваля продемонстрировали патриотические настроения, воспели национальные традиции и достижения государства в новую эпоху. Через искусство и поэзию люди с инвалидностью выразили свои жизненные устремления, любовь к Родине и народу.

Фестиваль прошел на высоком организационном уровне благодаря поддержке хякимлика Ахалского велаята. В организации мероприятия также участвовали общественные организации, в том числе Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана, и сотрудники различных учреждений, которые оказали всестороннюю помощь участникам.

Шестидневное мероприятие оставило незабываемые впечатления у членов общества с нарушениями зрения и слуха, которые выразили благодарность за проявленную заботу и поддержку.