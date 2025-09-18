Выставка экономических достижений Туркменистана открылась в Ашхабаде

Выставка экономических достижений Туркменистана, посвящённая 34-й годовщине Независимости страны, открылась в четверг в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТППТ) в Ашхабаде.

В связи с этим событием Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников Экспо. «Достижения в социально-экономическом развитии страны являются незыблемой основой для построения светлого будущего. В связи с этим мы придаём особое значение дальнейшему стабильному развитию экономики. Создаются крупные промышленные комплексы, оснащённые передовыми технологиями, успешно продолжается работа по модернизации всех отраслей и переходу на цифровую систему», — отмечается в поздравлении главы государства. Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

В экспозиции принимают участие министерства и ведомства, отечественные предприниматели, а также иностранные компании.

Экспо демонстрирует современный уровень национальной промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, транспорта, связи и других ключевых отраслей.

Выставка экономических достижений Туркменистана, посвящённая 34-й годовщине Независимости страны продлится до 20 сентября.