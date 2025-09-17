Туркменистан принял участие в министерском диалоге «Центральная Азия + Япония» по энергетике

Делегация Туркменистана приняла участие во Втором министерском диалоге по экономике и энергетике в формате «Центральная Азия + Япония».

Как сообщил МИД Туркменистана, 16 сентября под председательством министра экономики, торговли и промышленности Японии состоялся диалог с участием руководителей профильных министерств топливно-энергетического сектора стран Центральной Азии в формате видеосвязи и личного присутствия.

Участники обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области энергетики, достижения углеродной нейтральности в топливно-энергетическом секторе, устойчивого экономического развития и внедрения новых технологий.

По итогам диалога участники договорились разработать и поддерживать проекты в области возобновляемых источников энергии для достижения углеродной нейтральности в регионе, а также усилить сотрудничество между странами региона и Японией в этом направлении.