Президент Туркменистана поздравил Минниханова с переизбранием на пост главы Татарстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с его переизбранием на новый срок, сообщает TDH.

«От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично сердечно поздравляю вас с победой на выборах и переизбранием на пост раиса Республики Татарстан Российской Федерации», – говорится в послании главы государства.

Президент Туркменистана отметил, что итоги голосования свидетельствуют о самоотверженном труде Минниханова и высоком уровне доверия народа Татарстана. Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что переизбрание будет способствовать дальнейшему развитию республики и повышению благосостояния ее граждан.

Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности, а народу Татарстана – мира, благополучия и процветания.

15 сентября в Татарстане состоялись выборы главы республики, в которых приняли участие 2,23 млн человек (75,85% избирателей). За Рустама Минниханова, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовали 88,09% участников голосования. Торжественная церемония вступления в должность Рустама Минниханова запланирована на 19 сентября.