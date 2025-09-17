Посол Туркменистана в Пакистане обсудил межпарламентское сотрудничество с руководством IPC

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов обсудил перспективы расширения межпарламентского сотрудничества с руководством Международного конгресса парламентариев.

Как сообщает МИД Туркменистана, Мовламов провел встречу с генеральным секретарем Международного конгресса парламентариев (IPC), сенатором Ситарой Аяз.

Стороны обсудили перспективы активизации двустороннего взаимодействия, включая углубление межпарламентского сотрудничества и обмена опытом между парламентариями IPC и Меджлиса Туркменистана. Особое внимание было уделено созданию устойчивых каналов диалога для более эффективной координации усилий по вопросам взаимного интереса.

Участники встречи выразили уверенность, что развитие межпарламентских связей будет служить основой для укрепления сотрудничества в региональном и международном контексте.