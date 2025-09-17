Замглавы МИД Туркменистана провела встречу с представителем ЮНФПА

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу в формате видеоконференции со Страновым директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане Чинве Огбонна.

Как сообщает МИД Туркменистана, дипломаты отметили высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и ЮНФПА и подчеркнули значимость укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях.

Отдельно было отмечено недавнее утверждение Страновой программы ЮНФПА для Туркменистана на 2026-2030 годы на Второй регулярной сессии Исполнительного совета ЮНФПА, состоявшейся 28 августа в Нью-Йорке.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития совместных соглашений и планов, выразили взаимную заинтересованность в развитии партнерства и подтвердили готовность к реализации совместных проектов в рамках новой Страновой программы.