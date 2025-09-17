Глава МИД Туркменистана обсудил с замминистра Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн Талалом Абдулсаламом Аль-Ансари.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития туркмено-бахрейнского взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высшем уровне, а также встреч на полях многосторонних международных платформ. Отмечен позитивный опыт взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Дипломаты обсудили вопросы развития межпарламентских связей, укрепления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, совершенствования двусторонней договорно-правовой базы и продвижения ранее достигнутых договоренностей.