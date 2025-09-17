В школе Ашхабада прошла встреча с писателем Хемрой Шировым
Творческая встреча с известным туркменским писателем, драматургом и поэтом Хемрой Шировым прошла в ашхабадской средней школе №132.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие было приурочено к 75-летнему юбилею писателя и организовано по инициативе Государственной детской библиотеки Туркменистана имени Базара Аманова.
В ходе встречи ребята читали стихи Х.Широва, а сам он провёл оживлённую беседу с детьми, отвечая на их вопросы.
В завершение юные читатели преподнесли юбиляру букет цветов.
Вместе с ним они осмотрели выставку книг, где каждый ребёнок мог лично пообщаться с автором.
Хемра Широв продолжает вести активную творческую и общественную жизнь: он часто выступает на телевидении, встречается со своими читателями, с особым удовольствием с юными, всегда находя для них время.
