В школе Ашхабада прошла встреча с писателем Хемрой Шировым

Творческая встреча с известным туркменским писателем, драматургом и поэтом Хемрой Шировым прошла в ашхабадской средней школе №132.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие было приурочено к 75-летнему юбилею писателя и организовано по инициативе Государственной детской библиотеки Туркменистана имени Базара Аманова.

В ходе встречи ребята читали стихи Х.Широва, а сам он провёл оживлённую беседу с детьми, отвечая на их вопросы.

В завершение юные читатели преподнесли юбиляру букет цветов.

Вместе с ним они осмотрели выставку книг, где каждый ребёнок мог лично пообщаться с автором.

Хемра Широв продолжает вести активную творческую и общественную жизнь: он часто выступает на телевидении, встречается со своими читателями, с особым удовольствием с юными, всегда находя для них время.

Ранее мы сообщали, что туркменский писатель Хемра Широв отмечает 75-летний юбилей.