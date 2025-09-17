В Москве прошли туркмено-российские консультации по информбезопасности

В Москве состоялись туркмено-российские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ).

Встреча была организована в рамках практической реализации Программы сотрудничества между МИД Туркменистана и МИД России на 2025-2026 годы, подписанной в июне текущего года.

Как сообщили в МИД Туркменистана, повестка консультаций включала широкий спектр вопросов двустороннего и регионального взаимодействия в сфере обеспечения МИБ. Стороны подчеркнули важность координации подходов на профильных глобальных и региональных площадках. Отдельное внимание было уделено проблематике искусственного интеллекта.

В тот же день делегация Туркменистана приняла участие в работе XIX Международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности», который проходит в Дипломатической Академии МИД России до 18 сентября.