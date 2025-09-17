В городе Аркадаг открыли новые жилые дома и коттеджи

В городе Аркадаг семьям переданы ключи от новых многоквартирных домов и коттеджей. Торжественная церемония прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 34-й годовщине Независимости страны. Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

В церемонии приняли участие представители городского хякимлика, предприятий и общественных организаций, старейшины, а также семьи, переехавшие в новые дома. Участники отметили, что ввод объектов способствует повышению уровня жизни населения и развитию города.

Церемония открытия новых коттеджей в городе Аркадаг, 29 июня, 2024 г., Туркменистан (Фото: TDH)

Новые дома оснащены высокоскоростным интернетом, IP-телевидением и оптической сетью связи. Жители могут пользоваться цифровыми сервисами для удалённого управления жильём.

Строительство города осуществляется в два этапа. Сооружения, возведённые в рамках концепции «умного» города, соответствуют экологическим стандартам. Помимо жилых домов, создаются объекты культурно-бытового, образовательного, медицинского и спортивного назначения, формирующие современный облик города.

В тот же день в честь 34-й годовщины Независимости страны прошло в генгешлике Говшут Каахкинского этрапа Ахалского велаята открыли новое село Багтлы замана.